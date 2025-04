Stati Uniti e Iran continuano cautamente a parlarsi

cautamente il dialogo tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Sabato, si è tenuta in Oman la terza tornata di colloqui tra le parti: in particolare, si è parlato di un'eventuale revoca delle sanzioni a Teheran e delle limitazioni a cui Washington vuole che il programma nucleare Iraniano sia sottoposto. Laverita.info - Stati Uniti e Iran continuano cautamente a parlarsi Leggi su Laverita.info Prosegueil dialogo trasul nucleare. Sabato, si è tenuta in Oman la terza tornata di colloqui tra le parti: in particolare, si è parlato di un'eventuale revoca delle sanzioni a Teheran e delle limitazioni a cui Washington vuole che il programma nucleareiano sia sottoposto.

