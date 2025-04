Metropolitanmagazine.it - Niccolò Presta, chi è il marito di Lorella Boccia: “Nessuna crisi tra noi, anzi..”

è una delle ballerine e conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. La sua carriera, iniziata tra le aule di danza di Torre Annunziata e proseguita sui palcoscenici più importanti, l’ha portata a diventare un volto noto grazie a programmi come Amici di Maria De Filippi, Colorado e Made in Sud. Ma oltre ai successi professionali,è spesso al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata, in particolare per la sua storia d’amore cone la loro famiglia. Negli ultimi anni, la vita privata diè stata spesso oggetto di rumors e speculazioni, soprattutto riguardo una presuntamatrimoniale con il. La ballerina è di recente entrata al centro del gossip per una presunta separazione con il, con il quale è sposata dal giugno del 2019 e con cui ha avuto una figlia, Luce Althea.