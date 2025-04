Alessandro Coatti trovate tracce di sangue nel suo appartamento | Una donna esca l' ha drogato poi qualcosa è andato storto

Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ritrovato smembrato tra diverse città colombiane, pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta. Leggo.it - Alessandro Coatti, trovate tracce di sangue nel suo appartamento: «Una donna esca l'ha drogato poi qualcosa è andato storto» Leggi su Leggo.it Ci sono nuovi sviluppi nel drammatico caso di, il biologo italiano di 38 anni ritrovato smembrato tra diverse città colombiane, pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta.

Cosa riportano altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, gli esperti: "firma dei paramilitari" ma gli inquirenti escludono legami con narcotraffico, trovate le gambe mutilate - Secondo gli esperti la responsabilità sarebbe del Clan del Golfo e delle Autodefensas Conquistadores de la Sierra; le ipotesi delle indagini: vittima di truffa o vincolo amoroso pericoloso Alessandro Coatti "potrebbe essere stato ucciso dai paramilitari colombiani", è questa l'ipotesi degli e 🔗ilgiornaleditalia.it

Il ricercatore italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: trovate solo testa e braccia in valigia - Un caso inquietante scuote la comunità scientifica e l’opinione pubblica. Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato trovato morto a Santa Marta, in Colombia. Il suo corpo è stato smembrato: solo la testa e le braccia sono state rinvenute, chiuse all’interno di una valigia abbandonata nei pressi dello stadio Sierra Nevada, nel quartiere Villa Betel. 🔗thesocialpost.it

Biologo italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, testa e braccia del 42enne trovate in una valigia a Santa Marta - Il sindaco promette che l'omicidio non rimarrà impunito e offre una ricompensa di 10mila euro per informazioni sul caso Alessandro Coatti, biologo molecolare italiano di 42 anni, è stato ucciso in Colombia. Il suo corpo è stato fatto a pezzi e la testa e le braccia sono state ritrovate in una 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svolta nelle indagini su Alessandro Coatti, il 38enne trovato morto in Colombia: «Adescato su Grindr, drogato e poi ucciso brutalmente; Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: «Adescato su una app di incontri e finito in una trappola, identificati i componenti della banda che lo ha raggirato»; “Alessandro Coatti adescato sulla app di incontri e rapinato”, quattro persone ricercate dalla…; Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: “Vittima di una banda che rapina turisti adescat…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Alessandro Coatti, trovate tracce di sangue nel suo appartamento: «Vittima di una gang, una donna esca l'ha drogato poi qualcosa è andato storto» - Ci sono nuovi sviluppi nel drammatico caso di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ritrovato smembrato tra diverse città colombiane, pochi giorni dopo la sua scomparsa, ... 🔗leggo.it

Colombia, biologo italiano fatto a pezzi: Alessandro Coatti adescato online e finito in una trappola - Si tratterebbe di una banda specializzata in rapine ed estorsioni. Quattro persone ricercate Identificati i 4 presunti assassini di Alessandro Coatti, il 38enne biologo originario del Ferrarese ucciso ... 🔗repubblica.it

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una banda (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». Le bande della scopolamina - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa la drammatica svolta nelle indagini ... 🔗ilgazzettino.it