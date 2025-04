So dov’è Emanuela Orlandi la profezia che può cambiare tutto

Emanuela Orlandi sarebbe sepolta a Torvaianica, sotto un grande edificio che al tempo della sua scomparsa era ancora in costruzione. A lanciare questa inquietante ipotesi è Sophie L., una contadina francese che sostiene di conoscere dettagli nascosti su uno dei più noti misteri italiani. Durante il periodo della pandemia, Sophie ha iniziato a raccontare particolari sorprendenti legati alla vicenda della giovane scomparsa.La storia di Sophie L. era già stata raccontata anni fa e ora è stata ripresa da Gianluigi Nuzzi, che ha ricostruito i punti salienti delle sue rivelazioni. Alcuni religiosi attribuirebbero a Sophie il dono della bilocazione, ovvero la capacità di essere presente in due luoghi contemporaneamente, fenomeno raro e solitamente associato a figure come Padre Pio.

