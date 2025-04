Pentathlon l’Italia chiude la tappa di Budapest con sensazioni migliori dei risultati

l’Italia manda in archivio la seconda tappa della World Cup 2025 di Pentathlon moderno con risultati non trascendentali ma sensazioni positive per i nostri atleti. Nella gara femminile è la sola Aurora Tognetti a raggiungere la finale con un nono posto complessivo (con miglior tempo nel laser run) nella prova vinta dalla padrona di casa, nonché campionessa olimpiaca, Michelle Gulyas.Le parole della nostra portacolori al termine della gara al sito della Federazione: “Sono molto contenta di come è andata questa tappa. Non pienamente soddisfatta del risultato finale, ma ritrovarmi a combattere lì davanti fino al penultimo giro di corsa è comunque un risultato importante e mi fa capire che questa è la strada giusta. Una buona scherma, una vittoria nell’obstacle con una sequenza di ostacoli che probabilmente è stata la più difficile affrontata finora, un bel nuoto e un laser run che mi spinge a migliorare per arrivare lì davanti”. Oasport.it - Pentathlon, l’Italia chiude la tappa di Budapest con sensazioni migliori dei risultati Leggi su Oasport.it manda in archivio la secondadella World Cup 2025 dimoderno connon trascendentali mapositive per i nostri atleti. Nella gara femminile è la sola Aurora Tognetti a raggiungere la finale con un nono posto complessivo (con miglior tempo nel laser run) nella prova vinta dalla padrona di casa, nonché campionessa olimpiaca, Michelle Gulyas.Le parole della nostra portacolori al termine della gara al sito della Federazione: “Sono molto contenta di come è andata questa. Non pienamente soddisfatta del risultato finale, ma ritrovarmi a combattere lì davanti fino al penultimo giro di corsa è comunque un risultato importante e mi fa capire che questa è la strada giusta. Una buona scherma, una vittoria nell’obstacle con una sequenza di ostacoli che probabilmente è stata la più difficile affrontata finora, un bel nuoto e un laser run che mi spinge a migliorare per arrivare lì davanti”.

