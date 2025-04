Thunderbolts* | il regista spiega il motivo dell' assenza del Barone Zemo

regista del film Thunderbolts*, il prossimo tassello del MCU, ha spiegato perché i fan non rivedranno in azione il Barone Zemo. Nel film Thunderbolts, il prossimo progetto targato MCU, non sarà presente il Barone Zemo, interpretato da Daniel Bruhl. Il regista Jake Schreier, in una nuova intervista, ha spiegato i motivi di questa assenza. L'assenza del villain Il filmmaker ha raccontato che il personaggio interpretato da Daniel Brühl, seppur molto apprezzato dai fan del Marvel Cinematic Universe, non è mai stato presente nella storia. Schreier ha infatti sottolineato: "Non c'è mai stata una versione che mi sia stata presentata in cui fosse coinvolto, fin dalla prima bozza dello script che ho letto. Ci sono stati alcuni cambiamenti per quanto riguarda i .

