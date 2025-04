Medio Oriente Palestina all’Aja | Israele usa aiuti come arma di guerra

Medio Oriente. Un alto funzionario palestinese ha dichiarato alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja che Israele sta bloccando gli aiuti umanitari ai palestinesi di Gaza come “arma di guerra”.Servizio di Antonio Soviero Medio Oriente, Palestina all’Aja: “Israele usa aiuti come arma di guerra” TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, Palestina all’Aja: “Israele usa aiuti come arma di guerra” Leggi su Tv2000.it . Un alto funzionario palestinese ha dichiarato alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja chesta bloccando gliumanitari ai palestinesi di Gazadi”.Servizio di Antonio Soviero: “usadi” TG2000.

