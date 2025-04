Grave incidente a Spilamberto | pedone 88enne gravemente ferito sulla Strada Statale 623

Gravemente ferito dopo essere stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in via Vignolese, a Spilamberto, in provincia di Modena.L'incidente è avvenuto all'altezza di via Emilia Romagna, quando un. Modenatoday.it - Grave incidente a Spilamberto: pedone 88enne gravemente ferito sulla Strada Statale 623 Leggi su Modenatoday.it Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, un uomo di 88 anni è rimastomentedopo essere stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in via Vignolese, a, in provincia di Modena.L'è avvenuto all'altezza di via Emilia Romagna, quando un.

