Inter bufera su Inzaghi | Ho tutta l’intenzione di farmi cacciare

Inzaghi nella bufera dopo il ko casalingo con la Roma, il terzo consecutivo e quello che regala mezzo Scudetto al Napoli di Antonio Conte. Dalle stelle alle stalle, il clima attorno al tecnico dell’Inter è (ri)diventato pesante a due giorni dalla supersfida col Barcellona valevole per l’andata delle semifinali Champions.Inter, bufera su Inzaghi: “Ho tutta l’intenzione di farmi cacciare” (LaPresse) – Calciomercato.itNon solo sui social, il dibattito su Inzaghi e la stagione dell’Inter, che rischia di terminare senza titoli, si è fatto incandescente anche in tv. Il riferimento è a quanto accaduto a ‘Pressing’, programma in onda su Canale 5, domenica sera poco dopo che Lukaku e compagni sono andati a +3 sui nerazzurri. Calciomercato.it - Inter, bufera su Inzaghi: “Ho tutta l’intenzione di farmi cacciare” Leggi su Calciomercato.it Il tecnico è finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta con la Roma, che per i nerazzurri significa quasi addio allo Scudettonelladopo il ko casalingo con la Roma, il terzo consecutivo e quello che regala mezzo Scudetto al Napoli di Antonio Conte. Dalle stelle alle stalle, il clima attorno al tecnico dell’è (ri)diventato pesante a due giorni dalla supersfida col Barcellona valevole per l’andata delle semifinali Champions.su: “Hodi” (LaPresse) – Calciomercato.itNon solo sui social, il dibattito sue la stagione dell’, che rischia di terminare senza titoli, si è fatto incandescente anche in tv. Il riferimento è a quanto accaduto a ‘Pressing’, programma in onda su Canale 5, domenica sera poco dopo che Lukaku e compagni sono andati a +3 sui nerazzurri.

Su questo argomento da altre fonti

Napoli Inter, il commento di Capello: «Risultato che da forza ai nerazzurri! Inzaghi? Ho visto confusione nei cambi…» - di RedazioneNapoli Inter, il commento di Capello: «Risultato che da forza ai nerazzurri! Inzaghi? Ho visto confusione nei cambi…» Le parole dell’ex tecnico Cosi Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul pareggio tra Napoli ed Inter: SUL MATCH – «L’Inter è ancora capolista, questo risultato in termini di classifica dà forza. Inzaghi e i suoi potranno affrontare le prossime partite con più tranquillità. 🔗internews24.com

Mauro: «Dell’Inter ho apprezzato tanto una cosa. Inzaghi, non condivido un cambio!» - Massimo Mauro si è pronunciato sulla partita pareggiata da Napoli e Inter con il punteggio di 1-1 nell’ultima giornata di Campionato. Da parte sua, un elogio e dei dubbi. IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro il Napoli per 1-1. La squadra nerazzurra si è fatta rimontare nel finale, subendo la rete di Philip Biling dopo una percussione di Stanislav Lobotka. Sul punto si è espresso Massimo Mauro a Radio TV Serie A: «Mi è piaciuta moltissimo la difesa dell’Inter, soprattutto la prestazione di Bastoni. 🔗inter-news.it

Inter, Inzaghi nella bufera: c’è un problema evidente che penalizza i nerazzurri - Simone Inzaghi è finito nella bufera, in casa inter c’è un problema evidente che penalizza la squadra Inter, Inzaghi nella bufera: c’è un problema evidente che penalizza i nerazzurri – SerieAnewsL’Inter è caduta anche contro la Juventus. Una sconfitta bruciante, sia per quanto riguarda il ko in sé contro una acerrima rivale sia in chiave classifica. I nerazzurri, infatti, non hanno approfittato della frenata del Napoli capolista, frenato dalla Lazio ed al terzo pareggio consecutivo. 🔗serieanews.com

Approfondimenti da altre fonti

Inter, bufera su Inzaghi: “Ho tutta l’intenzione di farmi cacciare”; Inter, la sfuriata di Mentana su Inzaghi è un boomerang e scatena i tifosi; Bufera ultrà e Spalletti: l'Inter fa scudo intorno a Inzaghi; Fiorentina-Inter, Inzaghi sconfortato in tv: bastona i suoi con 4 parole | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, a Pressing scoppia la lite in diretta tv sulle colpe di Inzaghi - Quali sono i motivi del calo dei nerazzurri? Lo spiega Biasin in diretta su Canale 5, nel corso del programma sportivo, in uno scontro di fuoco con Sabatini e Auriemma alleati ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, la sfuriata di Mentana su Inzaghi è un boomerang e scatena i tifosi - Il direttore di La7, Enrico Mentana, difende l'Inter con un post sui social ma i tifosi non ci stanno e scatenano una bufera contro Inzaghi, squadra e società. La replica dei napoletani ... 🔗sport.virgilio.it

Milan-Inter, bufera su Simone Inzaghi: il commento pungente di Sabatini - Dopo il pareggio tra Milan e Inter nella semifinale d'andata della Coppa Italia, Sandro Sabatini ha fatto qualche riflessione in un video pubblicato sul suo canale Youtube: "Martinez buonissimo ... 🔗msn.com