Memoria di Sergio Ramelli anziché affievolirsi è diventata anno dopo anno un segnale che riguarda sempre più persone e grazie a Dio, non solo persone della destra, ma persone che vedono in Sergio Ramelli una figura che può servire a dire no all’odio di parte, che può servire a far capire quando sia sbagliatala contrapposizione violenta”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia su Sergio Ramelli. “Io a Sergio Ramelli metto sempre vicino due giovani di sinistra Fausto e Iaio -continua La Russa- che sono tra i pochi per i quali ancora non è stata fatta giustizia, non è stato scoperto chi li ha uccisi, perché credo che questa Memoria condivisa di giovani che hanno perso la vita solo perché credevano in delle idee, non importa se di destra o di sinistra, è un insegnamento che credo debba restare forte in questa fase storica in cui vedo riaffacciarsi nei fuocherelli che non mi piacciono”. Lapresse.it - Milano, La Russa: “Memoria Ramelli per dire no a odio di parte” Leggi su Lapresse.it “Quello che per me è importante è che a 50 anni di distanza ladi Sergioanziché affievolirsi è diventata anno dopo anno un segnale che riguarda sempre più persone e grazie a Dio, non solo persone della destra, ma persone che vedono in Sergiouna figura che può servire ano all’di, che può servire a far capire quando sia sbagliatala contrapposizione violenta”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia su Sergio. “Io a Sergiometto sempre vicino due giovani di sinistra Fausto e Iaio -continua La- che sono tra i pochi per i quali ancora non è stata fatta giustizia, non è stato scoperto chi li ha uccisi, perché credo che questacondivisa di giovani che hanno perso la vita solo perché credevano in delle idee, non importa se di destra o di sinistra, è un insegnamento che credo debba restare forte in questa fase storica in cui vedo riaffacciarsi nei fuocherelli che non mi piacciono”.

Ramelli, 50 anni dopo. La Russa: “Milano era come Belfast, ventimila rossi contro mille ragazzi di destra” - Sembra ieri, a Ignazio La Russa, ma sono trascorsi 5o anni. La sera del 13 marzo di cinquant’anni fa un gruppetto di militanti di sinistra, appartenenti ad “Avanguardia Operaia”, aspettò sotto casa un ragazzino di 19 anni, liceale, militante del Fronte della Gioventù, e lo massacrò colpendolo alla testa con una chiave inglese lunga circa mezzo metro. La vittima era Sergio Ramelli: morì quaranta giorni dopo, poi, dopo dieci anni, furono scoperti i colpevoli e processati. 🔗secoloditalia.it

L’ultimo sfregio alla memoria di Sergio Ramelli: a testa in giù in una libreria Feltrinelli di Milano - “Ora alla libreria Feltrinelli in Stazione Centrale a Milano. Ci sono persone che dovrebbero vergognarsi di stare al mondo. Ma non sanno cos’è, la vergogna. Pasolini scrisse che si trattava dì razzismo: non sbagliava. Per quanto vi crediate assolti, sarete per sempre coinvolti”, è il post del giornalista e scrittore Giuseppe Culicchia, autore del libro “Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”: la denuncia di uno “sfregio” evidente alla memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù di cui in questi giorni si ricordano i 50 dal suo omicidio per mano di ... 🔗secoloditalia.it

Sergio Ramelli, la mozione di FdI: “Intitolargli una via di Milano entro il 2025, importante per la memoria della città” - Milano, 28 aprile 2025 – Fratelli d'Italia a Milano deposita oggi una mozione per chiedere alla giunta di Giuseppe Sala di intitolare entro il 2025 una via o una piazza a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù che morì 50 anni fa dopo un'aggressione da parte di giovani di Avanguardia Operaia. Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Riccardo Truppo. Una iniziativa che vuole seguire quella di altri comuni, come Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, per citare le ultime due, non le uniche in Lombardia. 🔗ilgiorno.it

Slargo Sergio Ramelli a Sesto, La Russa: “Tutti i caduti anche di segno opposto siano faro per il futuro” - Il presidente del Senato nel Milanese per l’intitolazione dell’area al diciottenne morto il 29 aprile 1975 e all’ex consigliere Msi ucciso, Enrico Pedenovi: "Non deve essere una memoria solo nostra, d ... 🔗msn.com

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Il presidente del Senato, nel saggio di Federica Venni “Il ragazzo che non doveva morire”, parla della fiaccolata neofascista e lancia una proposta. Il primo cittadino, intanto, scrive “Sergio barbara ... 🔗msn.com