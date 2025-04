LIVE Musetti-Tsitsipas ATP Madrid 2025 in DIRETTA | cancellata la partita il nuovo programma

DIRETTA LIVEAGGIORNAMENTO – Il match tra Musetti e Tsitsipas si giocherà martedì 29 aprile. Sarà il terzo dalle 11.00 sul campo ‘Manolo Santana’ dopo Shnaider-Swiatek e la prosecuzione di Dimitrov-Fearnley. 16.39 CANCELLATI TUTTI I MATCH DI GIORNATA. Il grave black-out elettrico che ha colpito Spagna e Portogallo, nonché alcune zone di Andorra e Francia, ha costretto gli organizzatori a rimandare tutto a domani. L’unico match concluso del tabellone maschile è stato quello di Matteo Arnaldi, che ha vinto.15.26 Secondo quanto scritto da Repubblica, ci vorranno dalle 6 alle 10 ore per ripristinale la fornitura di energia elettrica.14.30 Gravi ritardi a Madrid, dovuto al blackout che interessa Spagna e parte di Francia e Portogallo. Si sono completati soltanto i primi match in programma sui vari campi, poi il gioco è stato sospeso. Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: cancellata la partita, il nuovo programma Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAGGIORNAMENTO – Il match trasi giocherà martedì 29 aprile. Sarà il terzo dalle 11.00 sul campo ‘Manolo Santana’ dopo Shnaider-Swiatek e la prosecuzione di Dimitrov-Fearnley. 16.39 CANCELLATI TUTTI I MATCH DI GIORNATA. Il grave black-out elettrico che ha colpito Spagna e Portogallo, nonché alcune zone di Andorra e Francia, ha costretto gli organizzatori a rimandare tutto a domani. L’unico match concluso del tabellone maschile è stato quello di Matteo Arnaldi, che ha vinto.15.26 Secondo quanto scritto da Repubblica, ci vorranno dalle 6 alle 10 ore per ripristinale la fornitura di energia elettrica.14.30 Gravi ritardi a, dovuto al blackout che interessa Spagna e parte di Francia e Portogallo. Si sono completati soltanto i primi match insui vari campi, poi il gioco è stato sospeso.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Madrid in DIRETTA: esordio complicato per il romano contro l’imprevedibile ungherese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio COBOLLI e l’imprevedibile ungherese Fabian Marozsan, si gioca per un posto al secondo turno contro Holger Rune. Il romano ha vinto il primo torneo della carriera a Bucarest, e quel grande sforzo è stato pagato dall’ancora inesperto tennista azzurro. 🔗oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: in corso l’incontro precedente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Matteo Arnaldi ha vinto il primo set 6-3 contro Damir Dzumhur. Al termine di questo match inizierà l’incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. 11.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Musetti-Tsitsipas all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; Musetti in semifinale: Tsitsipas ko in tre set; Musetti-Tsitsipas all'ATP Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Tsitsipas vale un posto in semifinale: quando e dove vederla. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pesante ritardo, c’è il rischio rinvio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Gravi ritardi a Madrid, dovuto al blackout che interessa Spagna e parte di Francia e Portogallo. Si sono ... 🔗oasport.it

Musetti-Tsitsipas oggi, Atp Madrid 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Il toscano al terzo turno del Masters 1000 madrileno sfida il tennista greco che ha recentemente battuto nei quarti a Montecarlo ... 🔗today.it

Musetti-Tsitsipas all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valido per il 3° turno dell'ATP Madrid 2025, è in programma lunedì 28 aprile . Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. 🔗sport.sky.it