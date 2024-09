Guerra Libano in fiamme dopo la morte di Nasrallah L' Iran alza il tiro | Ci saranno conseguenze pericolose

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 29 settembre 2024)nel caosladi, il capo di Hezbollah. Il leader è morto nel raid israeliano di ieri sul suo quartier generale: lo ha confermato il "partito di Dio" libanese che ha affermato: "Si è unito alla fila dei nostri martiri". Il movimento armato però ribadisce che continuerà la resistenza armata contro Israele. L'esercito israeliano ha proseguito i raid su Beirut (ucciso un capo dell'intelligence di Hezbollah) anche nella notte ma ammonisce: "La minaccia non è scomparsa, Hezbollah risponderà. Ci aspettano giorni difficili". L'è pronto a inviare truppe in, la guida suprema Khamenei, che è stato portato in un luogo protetto, ha chiesto a tutti i musulmani di "schierarsi con Hezbollah". Intanto gli Stati Uniti rimangono alla finestra e si preparano all'escalation. Il presidente Biden ha dichiarato: "Arrivato il tempo per un cessate il fuoco".