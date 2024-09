Gabriel L’uomo che può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il giocatore decisivo, o usando un termine usato e abusato nella passata stagione per il suo predecessore, Mark Ogden ora a Brindisi, la cartina di tornasole della stagione della Fortitudo. Kennyoltre a essere stato l’acquisto più importante dal punto di vista economico quest’anno sarà il giocatore che farà, nel bene o nel male, le fortune della Effe. Cercato e fortemente voluto dal management biancoblùè giocatore che ha le caratteristiche per diventare un vero crac nel campionato di serie A2. Per lui 206 centimetri per un peso forma di 99 chili, all’anagrafe Kenneth Benard, “Kenny” è nato a Charlotte in North Carolina l’8 luglio 1989.