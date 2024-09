Ecco la classifica dei 25 migliori film comici di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Se c'è qualcosa di soggettivo è la risata e lo stesso vale per i. Non c'è niente di peggio che sentirsi dire da qualcuno: «stai per vedere uno deipiù divertenti di» e poi, mentre lo guardi, ti riesce a malapena di abbozzare un mezzo sorriso di circostanza. Nonostante ciò, va ammessa l'esistenza di alcune gemme nel panorama del cinema comico che sono semplicemente innegabili. Sarebbe difficile trovare qualcuno, per esempio, che non si faccia una risata sentendo: «È solo una ferita superficiale», da Monty Python e il Sacro Graal, o «Cos'è questo? Un centro per formiche?» da Zoolander. La commedia ha un ampio spettro di registri, che va dalla farsa alla satira, dalla costruzione di uno sketch comico fino all'improvvisazione. All'interno ci sono molti sottogeneri diversi, come le commedie romantiche e le commedie d'azione.