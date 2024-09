Corteo dei pro Palestina a Loreto Cartello choc contro Liliana Segre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) La scritta in rosso "agente sionista" sopra il volto della senatrice a vitae di quelli del ministro della Difesa Guido Crosetto, dell’ex presidente della Comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici e dell’imprenditore Marco Carrai. I cartellisono comparsi ieri pomeriggio alpropartito da piazzale, in particolare nella parte di serpentone in cui sventolavano i vessilli rossi del partito dei Carc. "Siamo stufi di questa ennesima manifestazione di odio con annesse minacce personali perfino alla senatrice– la reazione di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano –. Mi domando come sia possibile che questo Governo intervenga su tutto, ma lasci liberi questi manifestanti di attaccare chi ha già pagato un prezzo incalcolabile nella propria vita ad Auschwitz".