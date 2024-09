Collision 28 09 2024 Grand Slam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 29 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, in diretta dall’Arthur Ashe Stadium di Queens, New York! Questa sera ci attende una card ricca di azione, con Jamie Hayter che sfiderà Saraya in un match con regole speciali e un main event che vedrà Kazuchika Okada affrontare Sammy Guevara. Jamie Hayter vs Saraya (w/Harley Cameron) – Saraya’s Rules Match (3 / 5) Il match inizia con Saraya che schiaffeggia Hayter su ordine di Cameron. Saraya domina inizialmente usando oggetti come un VCR e una tastiera. L’azione si sposta all’esterno dove Cameron interferisce più volte. Hayter reagisce schiantando Saraya attraverso un tavolo. Rientrate sul ring, Hayter esegue una Tombstone Piledriver seguita da una clothesline potente per schienare Saraya.