Ascoli-Rimini oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di domenica 29 settembre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La squadra marchigiana, accreditata come una delle favorite per la promozioneinB, sta facendo molta fatica in questo avvio di stagione e ha assolutamente bisogno di cambiare marcia., come seguire il match La squadra romagnola, dal suo canto, dopo un inizio di campionato abbastanza complicato, ha rialzato la testa e adesso vuole mettere in cascina altri punti utili a raggiungere l’obiettivo salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.