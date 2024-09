WTA Pechino Elise Mertens supera Elisabetta Cocciaretto in un match pieno di alti e bassi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)riesce a battere al termine di un’intensa battagliacon il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 in quasi due ore e tre quarti di gioco. Undai mille volti, con la belga che ha saputo rimontare da 0-4 nel primo set e si qualifica per il terzo turno del WTA 1000 diladdove affronterà Cristina Bucsa. La partenza è travolgente perche in una ventina di minuti si ritrova avanti 4-0: decisa, aggressiva, sempre in controllo degli scambi, raccoglie anche i tanti errori da parte die riesce a strapparle per due volte la battuta. La partita però gira velocemente: la belga riesce ad annullare tre palle per lo 0-5 di cui due consecutive e mette a segno un contro-parziale di sei game a zero, con la marchigiana che perde la pazienza e commette sempre più gratititi.