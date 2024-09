Una Fortitudo da mettere in bella mostra Il big match con Pesaro sarà in onda su Rai 2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Regalo di Natale per i tifosi. Durante la presentazione del campionato di serie A2 e di serie B, svoltasi ieri pomeriggio all’Hotel Savoia Regency di Bologna, la Lega Nazionale Pallacanestro oltre ad annunciare il rinnovo dell’accordo con Rai, con doppia esposizione in chiaro sul canale 58 RaiSportHD e sulla piattaforma streaming RaiPlay e le dirette di tutte le partite su Lnp Pass, ha infatti ufficializzato che una delle sfide più attese della stagione quella tra, in programma il 29 dicembre,trasmessa in diretta su Rai 2, con inizio alle 15.45. Evento più unico che raro quello di vedere sui principali canali Rai una sfida di serie A2, ma evento che se da una parte gratifica il lavoro svolto dalla Lega, dall’altro conferma la grande attenzione mediatica per la, ma in generale per tutto il campionato di serie A2.