Ultras Napoli sotto osservazione A rischio la trasferta di Empoli Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024). Il prefetto: «Lo stadio dev’essere un luogo di festa» Ecco cosa scrivecon Pasquale Tina: Arriva il Monza e allo stadio Maradona domani sera è previsto un nuovo pienone: 50 mila appassionati sugli spalti. Ma Fuorigrotta è. Il motivo sono gli incidenti accaduti giovedì sera durante- Palermo, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il lancio di bombe carta e fumogeni tra glidel Palermo (tre di loro sono stati arrestati prima della partita per possesso di materiale pirotecnico, Daspo per loro di 4 anni) e quelli del– avvenuti nell’intervallo con calcio d’inizio differito di oltre 5’ – sono costati al club di De Laurentiis 20 mila euro di multa.