Tante probabilità nessuna certezza Intanto il tempo vola

(Di sabato 28 settembre 2024) Potrà sembrare anche una ripetizione, ma per prudenza va ricordato che, preferibilmente a intervalli brevi, quanti preposti da ciascuno dei paesi coinvolti nei conflitti in essere, diano notizie quanto più possibile attendibili. Oltre quelle sulle vittime, sarebbe interessante conoscere su quali ordini di grandezza viaggino le distruzioni e i danni in genere del proprio paese. Quanto appena scritto ha lo scopo di introdurre il problema dei problemi: la ricostruzione, prima quella civile e la ricostituzione delle scorte. Entrambe, allo stato solo abbozzate perchè l’origine è ancora attiva, hanno raggiunto livelli più che considerevoli. Senza omettere che bisognerà aggiungere gli altri costi comunque riferibili alle guerre.