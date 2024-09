Serie Tv Marvel del MCU classificate dalla peggiore alla migliore secondo Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 28 settembre 2024)Tvdel MCUX-Men ’97 è l’ultimaTvprodotta daiStudios ad arrivare su Disney+, ma come si colloca esattamente il revival nella classifica a punteggi dirispetto al resto delle loro offerte live-action e animate? Che lo si ami o lo si odi,rimane uno strumento fondamentale per aiutare molti spettatori a decidere se andare a vedere le ultime uscite nelle sale cinematografiche. Tuttavia, negli ultimi anni, è diventato altrettanto importante per letelevisive, soprattutto quando ci sono così tante opzioni a disposizione grazie all’ascesa dello streaming. La prima incursione deiStudios nella televisione è stata con WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier nel 2021.