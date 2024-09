Risarcimento negato ha una figlia invalida ma è senza vaccino anti Covid | l’azienda la sospende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 – Aveva preferito non fare il. Non tanto per una scelta dettata da teorie cospirazioniste o simili, ma perché non ne sentiva la necessità, e perché riteneva il suo lavoro non di quelli strettamente al contatto con altre persone. Peccato che gli uffici dove la donna lavorava nel 2021 erano all’interno del plesso ospedaliero di Careggi e, nonostante la sua azienda fosse un ente tecnico-amministrativo (tutt’altro che sanitario) a supporto della Regione Toscana, il giudice del tribunale di Firenze ha deciso di rigettare il suo ricorso e non condannare la società al rimborso di oltre un anno di sospensione dal lavoro e di conseguenza dello stipendio (la donna è stata reintegrata a fine emergenza pandemica).