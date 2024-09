Rioccupato Casa Loca il centro sociale di viale Sarca 1893 | era stato sgomberato ad agosto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano, 28 settembre 2024 -, ildi183lo scorso 6, èstamattina. "Oggi il Movimento Milanese - si legge in una nota degli occupanti - ha ridatoa 70 lavoratori e lavoratrici immigrati della Rete Ci Siamo. A seguito dell'incendio di Fracastoro della settimana scorsa hanno dovuto lasciare lo spazio dove abitavano. Considerato che il Comune e le altre istituzioni non hanno trovato alternative lasciandoli in strada a vivere nelle tende, si è deciso di organizzarsi per trovare una soluzione abitativa. Abbiamo riapertoper ridare vita a un'esperienza collettiva che nella città ha avuto una lunga storia ancora da proseguire”.