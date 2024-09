Raccont’Arti Spazio alla realtà contemporanea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) CASTELFIORENTINO "Beyond and Elsewhere: la fotografiaricerca di futuri possibili per una innovazione consapevole dello sguardo". Questo è il tema della quarta edizione del premio "" – Premio Castelfiorentino per le arti, dedicatofotografiache lo scorso anno ha registrato 450 partecipanti. Per la consegna dei progetti fotografici, singoli o collettivi, c’è ancora tempo fino al 30 ottobre poi i progetti finalisti verranno premiati e messi in mostra sabato 30 novembre presso le sale espositive del Ridotto del Teatro del Popolo e all’ex Oratorio di San Carlo a Castelfiorentino. Sono due le sezioni del concorso: quella denominata "Open" per i maggiori di 18 anni e quella "Student" riservata agli studenti di fotografia in Università, Accademie e Scuole a tema libero. La partecipazione è gratuita.