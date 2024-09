Quella cena a Pietrasanta di Andrea Agnelli con Max Allegri | due vecchi amici e i ricordi Juve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Unaricca di suggestioni per i tifosi dellantus. Nella serata di venerdì 27 settembre l’ex presidente dellantuse l’ex allenatore dei bianconeri Massimiliano, che ha ceduto lo scettro alla fine della scorsa stagione a Thiago Motta, si sono ritrovati all’enoteca Marcucci a. Il motivo di questa reunion, secondo i bene informati, riguarda un altro ex bianconero, Gigi Buffon. Il portiere si sposa con Ilaria D’Amico a Lucca edovrebbero far parte della selezionata lista degli invitati. Comunque, nella serata di venerdì appunto c’è stata lache ha scatenato i social e i tifosi bianconeri.