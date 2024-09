Quel 29 settembre seduto in quel caffè io non pensavo a te | il racconto della settimana

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 28 settembre 2024) 292004 – Siedo ai tavoli fuori di un bar in Corso Como, in maniche di camicia, davanti a una Coca Cola con ghiaccio. Sono in perfetta forma, ancora leggermente abbronzato e il mio volto non presenta segni di hangover, di cocktail party nell’ora sbagliata, di appuntamenti notturni con figlie di uomini famosi. Davanti a me lo stato maggiore di un gruppo di pierre che organizzano serate in giro per la città mi sta offrendo il rinnovo di tre ingaggi da deejay resident per la stagione che sta per cominciare. Mi confermano il sabato pomeriggio al Casablanca, il sabato sera al Room 97 e mi offrono un venerdì sera alternativo a La banque, un bellissimo locale in centro completamente ristrutturato nato, come suggerisce il nome, dalle ceneri di una banca. «Si ballerà nell’ex caveau», mi dicono, «sarà un’autentica figata!».