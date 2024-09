Perché la Wada vuole squalificare Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – Una doccia freddissima per: l’incubo doping non è ancora svanito e anzi entra ora nella fase più delicata e pericolosa. Laha presentato ricorso contro l’assoluzione per il caso Closebol e chiede una condanna compresa tra 1 e 2 anni per il tennista azzurro. Sarà quindi il Tas a decidere le sorti del numero 1 della classifica Atp. La notizia è arrivata mentresi apprestava a scendere in campo per il match di secondo turno dell’Atp di Pechino contro il russo Roman Safiullin: sfida che il fenomeno italiano ha vinto in tre set., cosa succede ora dopo il ricorso dellalachiede la condanna di, trovato positivo al Clostebol lo scorso 10 marzo a un controllo durante il torneo di Indian Wells, è stato assolto dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) per “assenza di colpa o negligenza”.