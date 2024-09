Pagelle Udinese-Inter 2-3 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi2-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la sesta giornata della. Al Bluenergy Stadium i nerazzurri tornano alla vittoria: aprono col gol di Frattesi al pronti-via, subiscono il pari di Kabasele, quindi trovano la doppietta di Lautaro Martinez, che si sblocca, a cavallo dell’vallo. Lucca spaventa però i campioni d’Italia in carica con il gol nel finale, ma non basta per i friulani. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-3(4-2-3-1): Okoye 5.5; Kabasele 6.5, Bijol 5, Touré 5; Ehizibue 5.5, Lovric 5.5 (14? st Ekkelenkamp 6), Karlstrom 5 (29? st Atta 6), Zarraga 5.5 (41? st Iker Bravo sv), Zemura 6; Thauvin 6 (29? st Brenner 6), Davis 5 (13? st Lucca 6.5). In panchina: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Lucca, Ebosse, Modesto.