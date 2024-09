Osteria di Maccarese – Maccarese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024)diVia dei Pastori, 26-A/28 – 00054Telefono: 06/30328324 Sito Internet: Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 8/28€, primi 15/20€, secondi 15/38€, dolci 7/8€ Chiusura: mai OFFERTA Premiammo l’anno scorso questo locale con un ottimo voto all’ingresso in guida e non possiamo che confermare il nostro punto di vista in seguito alla visita di quest’anno. In un’atmosfera da, piacevolmente informale, si celebra una cucina di sostanza ben eseguita e basata su materie prime eccellenti, selezionate con grande competenza. La cura non si limita ai piatti in senso stretto, ma a tutti quegli aspetti, quali olio e vino, che in troppi ristoranti sono colpevolmente trascurati.