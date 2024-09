NotebookLM l' AI di Google è la più utile del momento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Nell’aprile del 2022 l’autore Steven Johnson pubblicò sul magazine del New York Times un articolo che in pochi anni è diventato un portale verso un passato così vicino, eppure così lontano. Nell’articolo Johnson parlava di alcuni suoi esperimenti con GPT-3, un modello linguistico sviluppato da una società allora poco conosciuta, OpenAI, e dello stupore che suscitava in lui l’idea di parlare con una macchina “intelligente”. Da allora sono successe tante cose: pochi mesi dopo OpenAI ha presentato al mondo ChatGPT, dando a milioni di persone la possibilità di parlare con un’intelligenza artificiale generativa; molte aziende hanno cominciato a investire sempre di più su servizi simili, innescando una corsa all’oro che puzza da bolla speculativa; quanto a Johnson, oggi lavora per, che lo ha chiamato proprio dopo aver letto quel pezzo.