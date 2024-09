Nine Sols annunciato per PlayStationXbox e Switch

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 28 settembre 2024) Se avete apprezzato Sekiro: Shadows Die Twice, allora sarete lieti di sapere cheuscirà anche su console, a distanza di svariati mesi dal lancio su PC, avvenuto il 29 Maggio. Il debutto su Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 eavverrà il 26 Novembre, incluso fin da subito nel Game Pass.: Un Souslike 2D ispirato a Sekiroè sviluppato da Red Candle Games, e combina il platform alla narrativa, con l’aggiunta di un gameplay in stile Sekiro. Il mondo di gioco è polato da nemici di ogni sorta e scenari in 2D, liberamente esplorabili e ricchi di segreti. La storia vede New Kunlun, l’ultima dimora dei Solariani, rimasta in silenzio per secoli. In questo vasto regno, gli dei antichi hanno lasciato ai mortali una terra promessa protetta dai rituali sacri, ma la verità su questo mondo rimane ignota alla maggior parte delle persone.