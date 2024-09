MotoGP gara sprint GP Indonesia replica | orari programma e come seguirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Laè ospite del circuito Mandalika in occasione del Gran Premio d’. Si tratta del quindicesimo appuntamento stagionale per il motomondiale, che la scorsa settimana ha salutato l’Europa con l’appuntamento italiano. Il paddock parte dall’per avventurarsi nel continente asiatico, che attraverserà nel corso del prossimo mese, prima di tornare a Valencia per il gran finale di stagione. Il fine settimana disi è aperto ieri con le prove libere e prosegue sabato 28 settembre con la. La breve corsa, lunga solo tredici giri, mette in palio i primi punti del weekend ed è attesa alle 09:00 italiane. Durante la giornata sono però previste diverse repliche, offerte dal canale di Sky Sport. La, infatti verrà messa in onda anche alle 16:00 e alle 20:15.GPSportFace.