LIVE Paolini-Tauson 1-6 7-5 3-4 WTA Pechino 2024 in DIRETTA | la danese cancella una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ottima copertura della rete da parte della. 30-30 Peccato.vanifica una gran risposta spedendo sul nastro il dritto a campo aperto. 15-30 Dritto sulla riga e smash a rimbalzo in sicurezza. Alè Jasmine! 15-15 Pallonetto di rovescio perfetto di, che disinnesca la sortita a rete dell’avversaria. 0-15 Altro dritto vincente in contropiede della toscana. 4-4 Game. Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurra. 40-30 Dritto in contropiede vincente della numero 5 WTA.del 4 pari. 30-30 Scambio durissimo chiuso dall’errore con lacorta fintata di. Eccesso di confidenza per l’azzurra. 30-15 Doppio fallo della toscana. 30-0 Servono due smash a Jasmine per ottenere il punto. 15-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurra. 4-3 Game. Non passa la risposta di dritto di