LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | tra poco la Sprint Race Martin favorito

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 8.48 Ricordiamo però che i piloti fino all’ultimo possono decidere di cambiare le gomme, dunque le scelte non sono necessariamente definitive. 8.47, Acosta, Bagnaia, Bastianini, Zarco e Vinales partiranno con gomma hard all’anteriore e soft al posteriore. Bezzecchi, Quartararo, Di Giannantonio e Morbidelli hanno optato per una coppia di soft. 8.45ha vinto sei gare tra sabato e domenica, Bagnaia undici. Che l’italiano sia più veloce, soprattutto la domenica, è fuori discussione. Tuttavia per vincere i Mondiali non basta. La dote più importante è la costanza. E Pecco ha collezionato ben 7 ritiri, contro i 3 dell’avversario: la differenza (non da) sta tutta qui. 8.42 Se, come pare possibile,vincerà il Mondiale, sarà curioso capire come reagirà la Ducati.