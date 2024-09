LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | comincia l’ultimo turno di prove

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-26 minuti: 1:32.069 di Francesco Bagnaia in queste primissime battute. E’ il miglior tempo, ma c’è il normale tripudio di caschi rossi -27 minuti: tra poco dovrebbero arrivare i primi tempi -28 minuti: Bagnaia con la hard davanti e la soft dietro, stessa combinazione anche per Martin -29 minuti: i pilotino ad entrare in pista SEMAFORO VERDE,LA FP2 4:09 Fa molto caldo a Mandalika, la temperatura dovrebbe superare i 50 gradi. Le gomme saranno un tema particolarmente caldo. 4:05 Fari puntati su Bagnaia, ieri apparso in sofferenza.