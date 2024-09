L’anima Virtus Beli Hackett e Pajola | le tre guide italiane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Un’anima italiana. La, storicamente, l’ha sempre avuto. Facile farlo, quando gli stranieri, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta erano uno, al massimo due, con l’aggiunto di un oriundo, magari. Più difficile ora, che gli stranieri, che siano statunitensi o meno, alla fine costano meno e magari, stando alla vulgata, rendono di più. Puntare su un gruppo di italiani non è mai sbagliato almeno per un motivo. Perché gli ‘indigeni’, chiamiamoli così, finiscono per essere, per forza di cose, più legati al club, alla società, ai tifosi, alla piazza nella quale giocano. Per gli stranieri, sempre pronti a usare il trolley e salire sul volo successivo, la situazione è diversa. E meno vincolati. Chiaro che, per regolamento, almeno sei italiani, in squadra, ci devono essere. Ma la, giustamente, ha fatto un ragionamento diverso: non italiani tanto per far numero.