G7 Agricoltura Lollobrigida | Priorità alla pesca Segui la diretta della giornata di chiusura | Video

(Di sabato 28 settembre 2024) Ha preso il via laconclusiva del G7a Siracusa. La prima sessione è stata dedicatae all'acquacoltura, "elementi strategici per garantire la sicurezza alimentare delle Nazioni". È la prima volta che laè presente in un G7. L'obiettivoPresidenza Italiana è quello di "rafforzare il settore ittico e le pratiche disostenibili proteggendo, al contempo, gli ecosistemi marini e salvaguardare la biodiversità". Il ministro Francescoha sottolineato come "sia necessario sostenere le comunità ditori tradizionali, fornendo strumenti per innovare, rendendo il settore più competitivo e meno vulnerabile alle sfide globali, come il cambiamento climatico". "È prioritario", per la Presidenza Italiana, "sostenere itori nel loro ruolo di custodi degli ambienti acquatici e delle risorse naturali".