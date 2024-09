Eredità Agnelli i fratelli Elkann fanno muro | Ma quale patrimonio occulto ecco com’è andata coi gioielli di famiglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) «Non è mai esistito e non esiste alcundell’». Lo affermano in una nota rilasciata questo pomeriggio gli avvocati di John, Lapo e Ginevra«a fronte della sequenza di reiterate falsità che affolla in questi giorni i mezzi di informazione». «I, nominati dalla nonna eredi universali, hanno adempiuto a tutti gli oneri amministrativi e fiscali che spettano ai soggetti che ereditano da persone residenti all’estero, come indiscutibilmente era Marella Caracciolo», si legge ancora nella nota. Che sottolinea pure come «non è vero che siano state presentate dichiarazioni fiscali integrative che hanno fatto emergere patrimoni sconosciuti al fisco italiano».