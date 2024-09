Empoli si alza l’asticella della sfida Contro i viola una gara difficilissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) di Simone CioniC’è grande attesa per il derby di domani, che l’affronterà con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina. Non facciamoci però ingannare dalla classifica, che a fine settembre è ancora inutile guardare, perché quellaè un’altra squadra che sulla carta è nettamente superiore all’. Lo dicono i numeri: la rosa affidata a Palladino ha infatti un valore di poco superiore a 270 milioni di euro, l’ottava più preziosa in Serie A, quattro volte e mezzo superiore a quellorosa azzurra. Basti pensare che Gudmundsson, da solo, vale oltre mezzo. Questo per dire che la partita resta tremendamente complicata, ma anche per ricordare come proprio l’ha già più volte dimostrato che il campo può raccontare altro rispetto a quanto dice la carta.