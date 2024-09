De Sanctis confermato presidente della Federazione italiana bocce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - IlMarco Giunio Deè statoal vertice(Fib), raccogliendo il 64,98% delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto, arrivati al Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme, in provincia di Siena, per l'Assemblea Nazionale Elettiva. Il nuovo Consiglio federale risulta così composto: Roberto Favre (114 voti), Francesco Del Vecchio (110), LorenzoBella (109), Corrado Tecchi (103), Marco Ziraldo (101), Claudio Vittino (91) e Orietta Calonego (52) in rappresentanza degli Affiliati, Riccarda Ambrosi 20 e Flavio Stani 20 in rappresentanza degli Atleti, Francesca Di Folco 25 in rappresentanza dei Tecnici. Lorenzo Cingolo è statoalla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti con 210 voti.