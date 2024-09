Claudio Simonetti ospite oggi a Lucca Effetto Cinema 2024 le sue musiche horror cuore dell' evento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) Stasera tutti in piazza San Michele per ballare con leda paura diclou di. Le melodie da brivido dianimeranno la nuova edizione di. L', che da sempre fa parte delFilm Festival, fonde tutte le arti in una serata a temache animerà il centro città per coinvolgere la cittadinanza. Organizzato in collaborazione con il Comune die la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, l'prenderà il via nel pomeriggio per proseguire fino a notte inoltrata. Come da tradizione,sarà Piazza San Michele che quest'annorà il leader dei Goblin. L'autore di tante colonne sonore, a lungo collaboratore di Dario