Chi è Giovanni Pernice a ‘Ballando con le stelle’ | era stato sospeso dall’edizione britannica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Nell’edizione del 2024 di Ballando con le stelledanza al fianco di Bianca Guaccero. C’è stata una polemica per la partecipazione del maestro al dancing show di Milly Carlucci perché lo stesso è stata eliminato dalla versionedel programma equivalente chiamato Strictly Come Dancing nel Regno Unito. Il motivo? Èaccusato di bullismo dalla sua allieva., già molto conosciuto nel Regno Unito per aver partecipato per diversi anni al programma ‘Strictly Come Dancing’. Una partecipazione interrotta dopo l’edizione del 2023, che l’ha visto al centro di una serie di accuse: l’attriceAmanda Abbington ha incolpato il maestro di ballo di avere un comportamento “crudele e cattivo”, oltre che di averlo mosso delle “minacce”.