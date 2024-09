C' era una volta in America compie 40 anni | le scene cult del capolavoro di Sergio Leone

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) Era il 28 settembre 1984 quando uno dei capolavori cinematografici difaceva il suo ingresso nelle sale italiane: C'era unain. La prima proiezione di C’era unainfu un disastro. Il pubblicono, il 17 febbraio 1984, assistette a una versione mutilata della pellicola, ridotta a 134 minuti e montata in ordine cronologico su richiesta della Warner Bros., stravolgendo la versione originale del regista (al montaggio finale la durata della pellicola era di quattro ore e mezza). Il film, che oggi conosciamo per la sua struttura non lineare e complessa e concepita per riprodurre i meccanismi della memoria, si era trasformato in una banale gangster story. Di fronte a queste modifiche,rifiutò di firmare la versionena.