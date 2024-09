Cade un albero sulla linea elettrica treni fermi e traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Lunigiana (La Spezia), 28 settembre 2024 – Stop forzato della circolazione ferroviaria tra Pontremoli e Aulla per il maltempo che l’altra notte ha provocato il crollo di un. L’incidente ha provocato la sospensione della circolazione deiieri mattina per circa un’ora. Il rapido intervento di rimozione ha poi consentito di riaprire ilferroviario. Dal momento in cui si è verificato il blackout per la caduta dei ramiera già stato previsto un servizio sostitutivo con gli autobus a partire dalle 9.15. Il crollo della pianta nel tratto che precede la stazione di Villafranca è stato causato dall’intensa pioggia che ha imperversato per tutta la notteLunigiana. Sul posto sono arrivati i tecnici di Rete ferroviaria italiana che si sono adoperati per la rimozione del tronco e il ripristino del servizio di trasporto ferroviario.