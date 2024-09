Brigitte Bardot compie 90 anni | il suo legame con la Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 –oggi 90e insono sempre vivi i ricordi dei suoi soggiorni fiorentini. Amava intrattenersi a Villa San Michele, dove è stata immortalata in una celebre foto. Un luogo d’eccezione dove si gode una vista mozzafiato su Firenze. Si è confidata a Le Monde facendo il quadro della sua vita, isolata, con parecchi acciacchi, ma fiera della sua solitudine pienamente voluta, e di come reagisce alla vecchiaia. "Vi dirò - dice colei che fu il sex symbol del cinema negliSessanta - non mi lamento mai. Le ossa mi fanno dei brutti scherzi e mi impediscono di spostarmi se non con i miei due bastoni, ma io me la cavo benissimo viste le condizioni. E poi, quando uno si lamenta, tutti si rompono le scatole a sentire e i dolori non passano. Allora, meglio non lamentarsi mai.