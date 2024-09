Anticipazioni Uomini e Donne del 28 09 24 | nuovi inattesi sviluppi dopo schiaffo di ieri Mario Cusitore bacia una dama e invece Francesca Sorrentino…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è da poco conclusa una nuova registrazione di. Qui di seguito le nostre: Valerio e Gemmala scorsa puntata si sono visti e hanno chiarito, lui le ha detto di fidarsi e lei ha detto che ci avrebbe provato. Sono andati a cena insieme ma oggi, in studio lui ha detto che la notte gli ha portato consiglio e ripensando alloha deciso di chiudere perché non vuole una donna così. In studio è attaccato da tutti, soprattutto Diego e Marcello. Gianni dice che ha saputo che fa serata con Giorgio Manetti e lui dice che lo conosce come conoscente. Lascia lo studio e se ne va. Per Cristina Tenuta scendono duee tiene entrambi. Lei dice che vuole provare a conoscere anche persone più giovani perché non riesce a trovare un uomo come lo vorrebbe (con figli e più grande di lei.