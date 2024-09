Andrea Costa la notte più attesa Angori | In campo per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Un’estate difficile per ripartire, un precampionato con qualche acciacco di troppo, e adesso si comincia a fare sul serio. Questa sera alle 20:30 (arbitri Alberto Purrone e Marcello Martinelli) l’debutta in campionato, al PalaRuggi, contro la neopromossa Fulgor Fidenza. Un inizio in casa per i biancorossi del nuovo tecnico Matteoche si presenteranno davanti ai propri tifosi pressoché al completo (ad eccezione ancora di Luca Fazzi). "Veniamo da un’ottima settimana in cui abbiamo lavorato tanto sul modo di scendere di ine sulla chimica, avendo re-inserito due giocatori importanti come Toniato e Sanguinetti", afferma il coach alla vigilia di una gara, e soprattutto di un campionato, che i suoi ragazzi non vedono l’ora di iniziare.