Una montagna di eventi Autunno sinonimo di sagre Prodotti tipici in vetrina

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ha fatto il suo ingresso e sull’Amiata salgono in cattedra funghi, castagne e olio. I paesi si preparano a vivere oltre due mesi didedicati alla stagione regina indiscussa di questa. Ad inaugurare il calendario è la Sagra della Bruschetta di Montegiovi (comune di Castel del Piano) in programma da oggi a domenica. Tre giorni che trascorreranno tra ottimo cibo, canti popolari edche richiamano la storia e la tradizione di questo paese. Sempre da oggi a domenica a Santa Fiora è in programma la Festa nazionale del Plein Air. Il cartellone degliproseguirà con la "Festa di Ottobre" a Vallerona (comune di Roccalbegna), in programma dal 4 al 6 ottobre. Buon vino, piattie ottima birra: saranno questi gli ingredienti principali. Si fa festa anche ad Arcidosso, Bagnolo, Cana e Santa Fiora.