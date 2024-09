Turismo Sanpellegrino celebra la Giornata Mondiale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) –il World Tourism Day, ricorrenza che – si ricorda in una nota – "sottolinea come ilsia un motore fondamentale per i Paesi di tutto il mondo per valorizzare e preservare il loro patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico e creare nuovi posti di lavoro rafforzando le economie locali. In Italia L'articololaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.